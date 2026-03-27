В аэропорту Иркутска прокомментировали отмену рейсов авиакомпании Azur Air

IrkutskMedia, 27 марта. Информацию об отмене рейсов авиакомпании Azur Air из Иркутска на Пхукет (Таиланд) и Фукуок (Вьетнам) на фоне ограничения срока действия сертификата эксплуатанта прокомментировали в аэропорту столицы Приангарья. В ответ на запрос корр. агентства представители воздушной гавани сообщили, что официальной информации о сокращении полетной программы в связи с ограничениями от авиакомпании не поступало.
Как следует из расписания, размещенного на сайте аэропорта, с 25 апреля Azur Air будет выполнять рейсы на Пхукет раз в неделю — по субботам. Вылеты в Нячанг также стоят в расписании на апрель и май, вылеты в Фукуок — в апреле.
«На данный момент полеты авиакомпании выполняются согласно расписанию. Расписание рейсов в свою очередь может подлежать оперативной корректировке по ряду различных причин», — рассказали в аэропорте.
При этом на сайте агрегатора по продаже билетов на данный момент отсутствует возможность приобрести прямой билет авиакомпании на Пхукет. Зато можно купить билет в Нячанг за более чем 96 тысяч рублей. На этом фоне перелет до Фукуока выглядит наиболее демократичным в плане стоимости — всего 27,5 тысячи рублей.
Добавим, что ранее Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 8 июня. Решение принято по результатам внеплановой проверки перевозчика, проведенной с 19 февраля по 5 марта специалистами Ространснадзора на фоне серии авиационных событий, вызванных техническими неисправностями самолетов. В результате проверок Ространснадзор выявил ряд нарушений.
Так, самолет Boeing 757 авиакомпании маршрутом Нячанг — Иркутск незапланированно приземлился в Ханое (Вьетнам). На борту судна находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.