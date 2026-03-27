Сын Юрия Швыткина рассказал о последнем разговоре с отцом

На церемонии прощания с депутатом Госдумы Юрием Швыткиным его сын рассказал о последнем разговоре с отцом.
С трудом сдерживая эмоции, Артём Швыткин поделился, что отец спросил его, почему тот не звонит.
«Я ответил, что связи особо нет. Так мы поговорили буквально пару минут и попрощались. Наверное, никогда не успеваешь сказать самого главного. Папа, я тебя люблю», — вспомнил детали разговора сын скоропостижно скончавшегося в больнице депутата.
Артём Швыткин поблагодарил всех, кто пришёл проводить в последний путь его отца, и отметил, что для него Юрий Николаевич был не просто папой, а примером того, как быть настоящим.
«Настоящим десантиком — как он говорил, бывших десантников не бывает. Настоящим боевым офицером. Человеком, который по-настоящему пытался решить любые проблемы людей, обращавшихся к нему. Настоящим дедушкой, который в любое свободное время, при любой возможности пытался баловать Аришу. Настоящим отцом, у которого на любой вопрос всегда был ответ: может быть, не всегда правильный, но всегда был. Он никогда не говорил “я не знаю”», — отметил Артём Швыткин.
Напомним, церемония прощания с Юрием Швыткиным прошла 27 марта в Красноярске в Большом концертном зале краевой филармонии.
По информации корреспондента krsk.aif.ru, присутствовавшего на событии, проститься с депутатом пришли сотни людей.
Похоронили Юрия Швыткина на Аллее славы красноярского кладбища Бадалык.