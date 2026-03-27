Красноярская епархия отметит 165-летие

25 мая (6 июня по новому стилю) 1861 года император Александр II утвердил доклад Святейшего Правительствующего Синода об учреждении на территории Енисейской губернии епархии с архиерейской кафедрой в Красноярске. Под названием Енисейской была создана нынешняя Красноярская епархия, преобразованная позднее в митрополию с выделением пяти епархий в её составе.