Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярская епархия отметит 165-летие

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Митрополит Красноярский и Ачинский Никита провел рабочее совещание, посвящённое подготовке к празднованию 165-летия со дня основания Красноярской епархии.

Источник: НИА Красноярск

25 мая (6 июня по новому стилю) 1861 года император Александр II утвердил доклад Святейшего Правительствующего Синода об учреждении на территории Енисейской губернии епархии с архиерейской кафедрой в Красноярске. Под названием Енисейской была создана нынешняя Красноярская епархия, преобразованная позднее в митрополию с выделением пяти епархий в её составе.

Открывая заседание, митрополит Никита подчеркнул необходимость создания организационного штаба. Участники обсудили проведение ежегодного Пасхального фестиваля Красноярской митрополии под эгидой юбилея, разработку фирменного стиля, создание специальной рубрики в газете «Православное слово Сибири» и на епархиальных ресурсах, а также учреждение памятного юбилейного знака для клириков и отличившихся прихожан.

По итогам совещания предложено провести Марафон добрых дел в каждом благочинии. Первым событием юбилейного года станет Пасхальный фестиваль в сквере у кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы Красноярска.

Правящий архиерей сформировал рабочую группу и назначил ответственным за подготовку юбилейных мероприятий протоиерея Николая Ши-кэ-мина, сообщает пресс-службы Красноярской епархии.