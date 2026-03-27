Красноярская епархия отметит 165-летие

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Митрополит Красноярский и Ачинский Никита провел рабочее совещание, посвящённое подготовке к празднованию 165-летия со дня основания Красноярской епархии.
25 мая (6 июня по новому стилю) 1861 года император Александр II утвердил доклад Святейшего Правительствующего Синода об учреждении на территории Енисейской губернии епархии с архиерейской кафедрой в Красноярске. Под названием Енисейской была создана нынешняя Красноярская епархия, преобразованная позднее в митрополию с выделением пяти епархий в её составе.
Открывая заседание, митрополит Никита подчеркнул необходимость создания организационного штаба. Участники обсудили проведение ежегодного Пасхального фестиваля Красноярской митрополии под эгидой юбилея, разработку фирменного стиля, создание специальной рубрики в газете «Православное слово Сибири» и на епархиальных ресурсах, а также учреждение памятного юбилейного знака для клириков и отличившихся прихожан.
По итогам совещания предложено провести Марафон добрых дел в каждом благочинии. Первым событием юбилейного года станет Пасхальный фестиваль в сквере у кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы Красноярска.
Правящий архиерей сформировал рабочую группу и назначил ответственным за подготовку юбилейных мероприятий протоиерея Николая Ши-кэ-мина, сообщает пресс-службы Красноярской епархии.