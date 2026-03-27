Двух воронежцев эвакуировали из-за загоревшегося мусороприемника в жилом доме

В четверг, 26 марта, сотрудники МЧС эвакуировали двух человек из многоквартирного дома в Воронеже после возгорания в мусороприемнике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сигнал о пожаре в доме № 2 на улице 60-й Армии поступил в 8:46. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что на первом этаже здания поврежден мусороприемник. Для обеспечения безопасности жильцов сотрудники МЧС эвакуировали двух человек, используя маски спасаемых.
Ликвидировать возгорание удалось оперативно. В 8:57 огонь был полностью потушен силами 11 человек личного состава и четырёх единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал.
Причины возникновения пожара устанавливаются.