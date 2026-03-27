Предприятие по производству БПЛА планируют построить в Нижнем Новгороде

Комплекс, который будет заниматься производством беспилотников, планируют построить на улице Федосеенко в Нижнем Новгороде. Приказ о подготовке документов по планировке территории опубликован на сайте регионального минграда.
Разрешение на подготовке документации выдано ООО «Русская Победа Военторг». Документы по планировке будут включать территорию в Сормовском районе областного центра. Работы охватят земельный участок, размер которого составит порядка 86 га.
Здесь планируется построить предприятие по проектированию и производству беспилотников и средств защиты. Комплекс будет включать три производственных здания, административное строение и бытовую постройку.
Проект планировки территории должен будет готов в апреле 2027 года. Разработка документации будет вестись за счет средств компании.
