Маленькая мисс Россия 2008 года стала спасателем в Красноярске

В Красноярске в штат Сибирского РПСО МЧС России вошли спасатель Даная Снимщикова и ее собака породы бордер-колли Мира. Сейчас они активно тренируются под руководством начальника поисково-спасательного кинологического подразделения Татьяны Елисеевой.
Собака показала, что имеет хороший потенциал и быстро усваивает новое — уже знает основные необходимые спасателям команды. Даная профессионально занимается с нею аджилити.
Мира завоевала даже серебро на чемпионате Красноярска. 30 марта ей предстоит начать обучение на вожатого-проводника поисково-спасательной службы.
По словам Татьяны Елисеевой, Даная и Мира отработали приучение собаки к техногенным завалам, а также обозначение голосом при нахождении статиста.
Я хотела найти работу, связанную с собаками, а еще приносить пользу обществу. Поэтому выбор пал на кинологической подразделение в системе МЧС России, — признается Даная Снимщикова.