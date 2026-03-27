В нижегородском Заксобрании опровергли слухи о задержании Соломона Апояна

В Заксобрании Нижегородской области опровергли информацию о задержании депутата Соломона Апояна. Об этом сообщили в Управлении информационной политики ЗСНО.
Информация о якобы задержании депутата появилась в СМИ.
«Информация не соответствует действительности. В настоящее время Соломон Апоян присутствует на очередном заседании Законодательного Собрания», — уточнили в ведомстве.
Соломон Апоян является главврачом «НОЦ СПИД». Он родился в городе Артик Армянской ССР в 1989 году. Окончил Нижегородскую медакадемию по рентгенологии и организации здравоохранения. С 2021 года выступает депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области VII созыва.
