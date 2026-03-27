В нижегородском Заксобрании опровергли слухи о задержании Соломона Апояна

Сейчас депутат присутствует на очередном заседании ЗСНО.

Источник: Нижегородская правда

В Заксобрании Нижегородской области опровергли информацию о задержании депутата Соломона Апояна. Об этом сообщили в Управлении информационной политики ЗСНО.

Информация о якобы задержании депутата появилась в СМИ.

«Информация не соответствует действительности. В настоящее время Соломон Апоян присутствует на очередном заседании Законодательного Собрания», — уточнили в ведомстве.

Соломон Апоян является главврачом «НОЦ СПИД». Он родился в городе Артик Армянской ССР в 1989 году. Окончил Нижегородскую медакадемию по рентгенологии и организации здравоохранения. С 2021 года выступает депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области VII созыва.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что руководитель онкологического диспансера Сергей Гамаюнов возглавит областную больницу им. Семашко в Нижнем Новгороде.