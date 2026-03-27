Песков ответил на вопрос о темах, обсуждаемых на встрече Путина с бизнесом

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Тема экономических проектов с США, в том числе добыча редкоземельных металлов в Донбассе, не обсуждалась на закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее Путин заявлял, что Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия в Красноярском крае, о добыче редкоземельных металлов в Донбассе. Журналисты задали Пескову вопрос о том, остаются ли актуальными эти темы и обсуждались ли они в четверг на встрече главы государства с представителями бизнеса.
«Нет. Эта тема не обсуждалась», — сказал Песков журналистам.