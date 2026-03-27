У России и США много возможностей для сотрудничества, заявил Песков

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России и США много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия в Красноярском крае, о добыче редкоземельных металлов в Донбассе. Журналисты задали Пескову вопрос о том, остаются ли актуальными эти темы.
«Тема остается. Эта тема извечная. У нас много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Песков журналистам.