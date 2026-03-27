Кондратьев: пляжи Анапы восстановят новым песком до 1 июня

Тестовая отсыпка песка в Анапе, проведенная на одном из участков в поселке Витязево, показала свою высокую эффективность в борьбе с последствиями загрязнения. В связи с этим принято решение масштабировать данный способ на все песчаные пляжи Анапы, оказавшиеся в зоне ЧС.
— Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, технология восстановления будет следующей: на пострадавших территориях сформируют дополнительный слой песка толщиной не менее 50 сантиметров, работы по всем песчаным пляжам планируется завершить до 1 июня, — написал в соцсетях губернатор Кондратьев.
Основная задача властей — полностью подготовить береговую линию к приему туристов сразу после получения финального положительного заключения от санитарных служб.
Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев подтвердил оптимистичные прогнозы по старту курортного сезона. По его словам, на данный момент ликвидировано уже более 90% загрязнения мазутом.
«Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования. И я думаю, что все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан», — заявил Виталий Савельев.