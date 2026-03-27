В Екатеринбурге запустили на маршрут гигантский автобус

В Екатеринбурге проходит испытания гипербас на 130 пассажиров.

Источник: Volgabus.ru. Гипербас

В Екатеринбурге начались испытания гигантского автобуса — гипербаса. Как сообщает telegram-канал «Автобусы Екатеринбурга», машину вывели на маршрут № 64.

Эту модель разработала группа компаний «Волгабас». Гипербас имеет длину 14,5 м. Он вмещает 130 пассажиров, сидячих мест в нем 51. Это на 90% больше, чем у стандартного низкопольного автобуса, и на 40% — чем у 18-метровой «гармошки». Оснащен двигателем мощностью 205 кВт с классическим продольным расположением, обеспечивающим легкий доступ для обслуживания.

Третья подруливающая ось улучшает маневренность, снижает нагрузку на дорожное покрытие и увеличивает срок службы подвески. Независимая передняя подвеска обеспечивает плавный ход и устойчивость при поворотах. Недавно испытания гипербаса завершились в Челябинске.