В Екатеринбурге запустили на маршрут гигантский автобус

Эту модель разработала группа компаний «Волгабас». Гипербас имеет длину 14,5 м. Он вмещает 130 пассажиров, сидячих мест в нем 51. Это на 90% больше, чем у стандартного низкопольного автобуса, и на 40% — чем у 18-метровой «гармошки». Оснащен двигателем мощностью 205 кВт с классическим продольным расположением, обеспечивающим легкий доступ для обслуживания.