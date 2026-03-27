Отель за 800 млн рублей построят в Нижнем Новгороде

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку на выделение участка под строительство гостиницы в Холодном переулке. Об этом стало известно в ходе заседания совета 26 марта. Инвестором проекта выступает ООО «Спецзастройщик “Стройспектр-НН”, которое получит в аренду территорию площадью 2,2 тысячи кв. м.
Общий объем инвестиций в создание нового гостиничного комплекса оценивается в 800 млн рублей. На данный момент по указанному адресу (дом № 18) расположены два строения: одно из них является аварийным объектом культурного наследия, а второе не имеет охранного статуса. Точные архитектурные характеристики будущего здания инвестор пока не представил, однако на реализацию задуманного отведено семь лет.
Компания-застройщик была зарегистрирована в декабре 2025 года и принадлежит Татьяне Хафизовой и Петру Белову. Последний также является владельцем известного в регионе товарного знака «Андор». Проект станет частью масштабного обновления гостиничной инфраструктуры в исторической части Нижнего Новгорода.
