В Хабаровске задержана 23 летняя подозреваемая в сбыте синтетических наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по г. Хабаровску задержали 23 летнюю жительницу посёлка Березовка при попытке сбыта синтетического наркотика. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Полицейские получили информацию о причастности женщины к распространению наркотиков в краевой столице и задержали её с поличным на выходе из подъезда. В кармане куртки при задержании обнаружены два полиэтиленовых свёртка с белым порошком. По результатам экспертизы вещество определено как синтетический наркотик эфедрон общей массой 4,4 грамма.
Задержанная работает разнорабочей в продуктовом магазине. По её словам, она была трудоустроена через Интернет в качестве «закладчицы»: партию запрещённых веществ кураторами указывалась по присланной геолокации, которую она находила на территории гаражного кооператива в Железнодорожном районе, после чего должна была расфасовать препарат и сделать закладки тайники.
По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания; мера пресечения будет избрана судом.
Стали свидетелем события? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru