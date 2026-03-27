Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске задержана 23 летняя подозреваемая в сбыте синтетических наркотиков

Хабаровские полицейские задержали подозреваемую в сбыте синтетических наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по г. Хабаровску задержали 23 летнюю жительницу посёлка Березовка при попытке сбыта синтетического наркотика. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Полицейские получили информацию о причастности женщины к распространению наркотиков в краевой столице и задержали её с поличным на выходе из подъезда. В кармане куртки при задержании обнаружены два полиэтиленовых свёртка с белым порошком. По результатам экспертизы вещество определено как синтетический наркотик эфедрон общей массой 4,4 грамма.

Задержанная работает разнорабочей в продуктовом магазине. По её словам, она была трудоустроена через Интернет в качестве «закладчицы»: партию запрещённых веществ кураторами указывалась по присланной геолокации, которую она находила на территории гаражного кооператива в Железнодорожном районе, после чего должна была расфасовать препарат и сделать закладки тайники.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания; мера пресечения будет избрана судом.

Стали свидетелем события? Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru