В Екатеринбурге власти намерены увековечить имя известного уральского драматурга Николая Коляды — одну из улиц города назовут в его честь. Соответствующее решение приняла комиссия по топонимике. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии.
— В Екатеринбурге появится улица Николая Коляды. Она расположится в микрорайоне «Академический — 2» Чкаловского района, рядом с улицами кинорежиссеров Ярополка Лапшина и Алексея Балабанова, — рассказали в telegram-канале.
Напомним, что Николай Коляда скончался в ночь на 2 марта 2026 года. Ему было 68 лет. Ранее уральского драматурга госпитализировали, после чего он находился в реанимации и был введен в медикаментозный сон.
С Николаем Колядой 5 марта 2026 года пришли проститься тысячи уральцев. Прощание проходило в «Коляда-Театре». Николая Коляду запомнили как одного из наиболее известных и признанных в мире современных российских драматургов.