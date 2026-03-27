В Оймяконском районе Якутии отметят 100-летие экспедиции Обручева

Празднование в честь 100-летия экспедиции Обручева будет проходить с 27 по 30 марта в Оймяконском районе Республики Саха (Якутия). Мероприятие организуют в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве предпринимательства, торговли и туризма региона.
Вначале состоится торжественная церемония возвращения Символа Холода хранителю Чысхаану. Любители активного отдыха смогут принять участие в восхождении на вершину горы Юрбэ, испытать себя на склонах базы «Долина Дракона», а также побороться за победу в командных «Играх Чысхаана». Также организуют гонки на внедорожниках по льду реки Индигирки.
Культурная программа включает конкурс красоты «Мисс Полюс холода» и гастрономический конкурс «Строганина». Гости смогут попробовать блюда якутской и эвенской кухни, принять участие в мастер-классах по приготовлению северных деликатесов и созданию сувениров. Шоу-программа «Чысхаан встречает гостей» состоится в поселке Усть-Нера, народные гуляния пройдут в селе Сордоннох, а гастрономический ужин «Вкус Оймяконья» — в Томторе.
Для любителей этнографии и природных достопримечательностей предусмотрены экскурсионные маршруты: скалы Кисилях, ритуальные коновязи «Салгын кут» 1924 года и другие знаковые места. Гости смогут посетить усадьбу купца Кривошапкина, позвонить в колокольчик на удачу, загадать желание у истока Индигирки или покормить лошадь. Кроме того, можно будет искупаться в незамерзающих источниках Оймякона и Томтора, провести ночь в традиционном чуме у ледника горы Юрбэ или остановиться в глэмпинге на базе «Долина Дракона».
