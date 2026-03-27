В Оймяконском районе Якутии отметят 100-летие экспедиции Обручева

Для любителей этнографии и природных достопримечательностей предусмотрены экскурсионные маршруты: скалы Кисилях, ритуальные коновязи «Салгын кут» 1924 года и другие знаковые места. Гости смогут посетить усадьбу купца Кривошапкина, позвонить в колокольчик на удачу, загадать желание у истока Индигирки или покормить лошадь. Кроме того, можно будет искупаться в незамерзающих источниках Оймякона и Томтора, провести ночь в традиционном чуме у ледника горы Юрбэ или остановиться в глэмпинге на базе «Долина Дракона».