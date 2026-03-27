В Ростовской области заговорили о штрафах за шумный ремонт днем

В Законодательном Собрании Ростовской области обсудили меры ответственности за нарушение тишины в ночное время и по утрам.
Напомним, сейчас штраф назначается за шум с 23 часов до 7 часов утра, а в выходные и праздничные дни — с 23 часов до 8 часов. Такое же наказание предполагается, если днем отдых людей прервали громко работающим телевизором, радиоприемником, магнитофоном или другим подобных устройством.
— Поступает большое количество обращений по поводу соблюдения тишины и покоя. Мы видим, что есть нюансы в правоприменении. Например, у органов местного самоуправления возникают вопросы по поводу того, как правильно трактовать норму закона, как именно осуществлять производство по таким делам, — отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области — председатель комитета по законодательству Александр Косачев.
Для консультации на обсуждение пригласили представителей структур, чьи сотрудники обычно выясняют виновность и составляют протоколы.
Основная особенность при применении законов о тишине состоит в том, что подобные нарушения могут рассматривать лишь специалисты органов местного самоуправления и Административной инспекции Ростовской области.
— Если правонарушения совершаются в ночное время, режим работы органов местного самоуправления и должностных лиц Административной инспекции не позволяет прибыть на место в тот момент, когда люди обращаются по поводу шума. В работу вступают сотрудники полиции. Материалы передаются тем, кто уполномочен их рассматривать, но иногда выясняется, что допущена ошибка или собрана недостаточная доказательная база, — пояснил Александр Косачев.
В качестве выхода в данный ситуации предполагают заключение соглашения с МВД, в рамках которого правоохранители могли бы составлять протоколы.
Отдельно в ходе обсуждения коснулись ситуации, когда тишина нарушается ремонтными работами в дневное время. Рассматривалась возможность запрета шумных работ в многоквартирных домах в будние дни в обед, по вечарам, а также в выходные и праздничные дни.
Несколько лет назад донской парламент уже проводил опрос по этому поводу. Тогда в нем приняли участие почти десять тысяч человек, и голоса распределились поровну.
— При принятии подобных решений мы должны учитывать баланс интересов всех жителей, поэтому на тот момент решили отложить этот вопрос и дополнительно проработать временные рамки подобных запретов. Эта тема остается актуальной, она в работе, но необходимо обсудить разные нюансы с муниципалитетами, — сказал Александр Косачев.
