Спрятался в шкафу: как под Волгоградом ловили хитрого алиментщика

Мужчина спрятался, но его выдала рука.

В Волгоградской области сотрудник Волжского городского отдела судебных приставов установил местонахождение двух горожан, длительное время уклоняющихся от уплаты алиментов. Местопребывание одного из них было выявлено в Среднеахтубинском районе совместно с сотрудниками отдела МВД России.

При осмотре помещения полицейские обнаружили руку должника, который пытался закрыть дверь шкафа, чтобы остаться незамеченным. Судебные приставы доставили мужчину в отдел для привлечения к административной ответственности за неуплату алиментов, а в случае непогашения долга ему грозит уголовное дело.

Второго должника нашли на рабочем месте в торговой организации: хотя гражданин трудоустроился в фирму из Астрахани, один из магазинов сети находится в Волжском, где он и работал.

После подтверждения личности в отношении мужчины составлен протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде 20 часов обязательных работ. По месту его трудоустройства направлено постановление об удержании периодических платежей, а также будет взыскиваться накопленная задолженность с заработной платы.

Ранее сообщалось, что участлись звонки от лжеприставов.