В Калининградской области растет интерес к новым автомобилям — аналитики

В Калининградской области на 8% вырос интерес к новым автомобилям, к кроссоверам и внедорожникам — на 27% относительно зимнего периода прошлого года. Средняя стоимость такой новой машины за прошедшую зиму составила 3,5 млн рублей. Об этом сообщают аналитики «Авито Авто».