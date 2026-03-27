В Калининградской области растет интерес к новым автомобилям — аналитики

При этом некоторые модели авто за зиму даже подешевели.

В Калининградской области на 8% вырос интерес к новым автомобилям, к кроссоверам и внедорожникам — на 27% относительно зимнего периода прошлого года. Средняя стоимость такой новой машины за прошедшую зиму составила 3,5 млн рублей. Об этом сообщают аналитики «Авито Авто».

Наибольший прирост интереса наблюдается у российских моделей Solaris HC и Lada Niva Travel.

Некоторые модели даже подешевели. Так, наибольшее снижение цен в рассматриваемый период продемонстрировали Exeed LX (-9% до 3 млн рублей).