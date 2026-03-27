В калининградском онкоцентре внедряют новый метод лечения рака кожи. Разрушение опухоли начинается после первого сеанса. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём канале в MAX.
«Сейчас в онкологическом центре расширяют возможности лечения рака кожи. Внедряют современную фотодинамическую терапию. Разрушение опухоли начинается практически сразу после сеанса. Главное, что в некоторых случаях можно обойтись без операции», — рассказал губернатор.
Кроме того, специалисты калининградского кардиоцентра внедрили малоинвазивную методику лечения тяжёлой митральной недостаточности. Вмешательство можно проводить взрослым пациентам, которые раньше справлялись с болезнью только с помощью лекарств.
«За 2025 год уже провели десять таких уникальных операций. Четырёх калининградцев прооперировали в марте. Операция проходит на бьющемся сердце, а его работу в реальном времени “собирают” в разных проекциях, чтобы всё сделать максимально аккуратно», — отметил Беспрозванных.
В феврале в калининградском онкоцентре внедрили новый метод лечения опухолей с помощью тока. Специалисты впервые применили радиочастотную абляцию. Под действием тока ткани опухолевого узла нагреваются и новообразование разрушается.