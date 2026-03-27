Ликвидацию единственного детсада в волгоградской глубинке признали незаконной

С января 2026 года дети в селе Новинка лишились возможности получать дошкольное образование. Решение о ликвидации детсада было принято без учета мнения и интересов местных жителей. Прокуратура обратилась с иском о защите их прав. Надзорное ведомство в своих требованиях просило признать решение о ликвидации филиала дошкольного образовательного учреждения незаконным.