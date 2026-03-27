В Новосибирске двое мужчин подрались в переполненном троллейбусе № 8

Отдел полиции № 8 «Кировский» зарегистрировал информацию о драке в троллейбусе № 8 в Новосибирске. Инцидент произошёл во время стоянки на остановке «Торговый город “Левобережный”». В салоне в этот момент находилось большое количество пассажиров, напряжённая обстановка привела к столкновению между двумя мужчинами. Видео произошедшего размещено в телеграм-канале.
«Информацию сегодня зарегистрировал отдел полиции № 8 “Кировский”. Сообщений от участников и свидетелей конфликта не поступало, сотрудники полиции проводят проверку», — сообщили НГС в ГУ МВД России по региону.
На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что одна из пассажирок, пытавшаяся вмешаться и зафиксировать происходящее на видео, столкнулась с агрессией со стороны другой женщины. В полиции уточнили, что на данный момент заявлений от участников и свидетелей конфликта не поступало, проводится проверка обстоятельств произошедшего.