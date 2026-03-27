Сыну Юрия Швыткина передали на вечное хранение головной убор отца

В Красноярске 27 марта на Аллее славы кладбища Баралык похоронили депутата Государсвенной думы Юрия Швыткина. Во время церемонии прощания сыну политика Артёму Швыткину передали на вечное шранение флаг России и головной убор отца. Об этом сообщил корреспондент krsk.aif.ru с места события.
Тысячи людей пришли проводить Юрия Швыткина в последний путь. На церемонии прощания были губернатор Красноярского края Михаил Котюков, мэр Красноярска Сергей Верщагин, а также представители краевой полиции, местные депутаты и простые граждане.
Напомним, что Юрий Швыткин скончался на 61-м году жизни во время плановой операции. Как сообщала krsk.aif.ru помощница депутата Любовь Кауфман, сам политик относился к предстоящей процедуре с оптимизмом и рассчитывал провести в стационаре всего полдня, после чего сразу вернуться к работе. В его планах была насыщенная неделя в регионе: встречи, приемы граждан и другие активности.