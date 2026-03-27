Прокурор Омска проверил ход строительства нового медучреждения

Так, совместно с руководителем БУ Омской области «Омскоблстройзаказчик» Андреем Бобровниковым и представителями подрядной организации ООО «Русстрой» в ходе выездной проверки обсудили ход строительных работ по возведению детского инфекционного стационара по ул. Перелета. Строительство нового медучреждения должно быть завершено в октябре 2027 года.
«В марте текущего года прокуратура внесла руководителю ООО “Русстрой” представление в связи с недостаточным количеством сотрудников на объекте, строительная готовность которого составляет 9%.
Подрядчик ориентирован на необходимость неукоснительного соблюдения графика производства работ, заказчик — на осуществление надлежащего контроля за ходом и качеством их выполнения", — отметили в прокуратуре Омской области.
Кроме того, прокурор города проверил ход строительства социальной деревни в АСУСО ОО «Омский дом-интернат» в поселке Северный. готовность этого объекта составляет 16%, срок завершения — декабрь 2026.
В ведомстве отметили, что в связи с низкой строительной готовностью объекта, отставанием от графика прокурор дал указание подрядчику активизировать темпы производства работ, а заказчику — обеспечить своевременное принятие мер в случае нарушения сроков.