Прокурор Омска проверил ход строительства нового медучреждения

Прокурор города Омска Петр Щербина в пятницу, 27 марта 2026 года, проверил ход строительства важных объектов, возводимых в рамках нацпроектов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: Прокуратура Омской области

Так, совместно с руководителем БУ Омской области «Омскоблстройзаказчик» Андреем Бобровниковым и представителями подрядной организации ООО «Русстрой» в ходе выездной проверки обсудили ход строительных работ по возведению детского инфекционного стационара по ул. Перелета. Строительство нового медучреждения должно быть завершено в октябре 2027 года.

«В марте текущего года прокуратура внесла руководителю ООО “Русстрой” представление в связи с недостаточным количеством сотрудников на объекте, строительная готовность которого составляет 9%.

Подрядчик ориентирован на необходимость неукоснительного соблюдения графика производства работ, заказчик — на осуществление надлежащего контроля за ходом и качеством их выполнения", — отметили в прокуратуре Омской области.

Кроме того, прокурор города проверил ход строительства социальной деревни в АСУСО ОО «Омский дом-интернат» в поселке Северный. готовность этого объекта составляет 16%, срок завершения — декабрь 2026.

В ведомстве отметили, что в связи с низкой строительной готовностью объекта, отставанием от графика прокурор дал указание подрядчику активизировать темпы производства работ, а заказчику — обеспечить своевременное принятие мер в случае нарушения сроков.