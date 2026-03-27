Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Доверяют президенту РФ Владимиру Путину 76% россиян, 76% респондентов положительно оценивают работу главы государства на своем посту, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение», опубликованных на его сайте.
Большинство (76%) граждан РФ заявили, что скорее доверяют Путину, недоверие российскому лидеру выразили 13% респондентов. Кроме того, 76% опрошенных считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, и только 10% россиян уверены в обратном.
Половина (49%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 29% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 54% граждан, 13% респондентов не одобряют его работу.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (41%) россиян сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, 5% — за «Новых людей» и 4% — за «Справедливую Россию».
Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен с 20 по 22 марта среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.