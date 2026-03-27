В аэропорту Кишинёва за последние три недели резко выросла стоимость авиационного топлива Jet A-1. По данным отраслевых источников, цена увеличилась с 870 до 1775 евро за тонну.
«Цена на керосин фактически удвоилась за короткий срок», — отмечают аналитики, указывая на сохраняющуюся восходящую тенденцию.
Эксперты предупреждают, что такая динамика неизбежно скажется на стоимости авиабилетов. Уже сейчас перевозчики корректируют свою работу, сокращая частоту рейсов и отказываясь от нерентабельных направлений.
«Все больше операторов прибегают к танкерингу — дозаправке в более дешевых аэропортах, чтобы избежать высоких расходов в Кишинёве», — говорится в сообщениях.
Отмечается, что отдельные авиакомпании, включая Turkish Airlines, минимизируют заправку в Кишинёве или полностью отказываются от неё.
Дополнительным фактором давления остаются обходные маршруты, связанные с войной в Украине, что увеличивает издержки перевозчиков. В то же время на рынке фиксируются признаки дефицита топлива в отдельных европейских аэропортах.
Сложности уже отражаются на отрасли: например, Scandinavian Airlines отменила сотни рейсов в марте и планирует дальнейшие сокращения в апреле.
Эксперты также обращают внимание на риски, связанные с ограниченной конкуренцией на рынке топлива, что может повлиять на стабильность авиаперевозок в аэропорту Кишинёва, уточняет gagauznewsmd.
Читайте также:
Молдавская примета — когда в стране все ужасно, самое время раздуть языковой скандал: У молдавских чиновников культ русофобии легко переплетается с обыкновенным хамством из подворотен.
Глава Совета по телерадиовещанию Лилиана Вицу, которую «тошнит до рвоты 9 мая от Дня Победы», подкинула бензинчику в костер национализма [видео] (далее…).
Без запасов, без альтернатив, без стратегии: «Молдова уже фиксирует самую стремительную динамику роста цен на дизель за последние четыре года, а власть до сих пор молчит».
Молдова вновь приближается к историческому антирекорду (далее…).
Энергетический кризис чудеса творит: Российский «Лукойл» вернули на рынок Молдовы, но есть условия.
Новые закупки возможны исключительно на местном рынке (далее…).