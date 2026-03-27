В Кишиневском аэропорту цена керосина взлетела вдвое: Как это скажется на стоимости авиабилетов

Уже сейчас перевозчики корректируют свою работу, сокращая частоту рейсов и отказываясь от нерентабельных направлений.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Кишинёва за последние три недели резко выросла стоимость авиационного топлива Jet A-1. По данным отраслевых источников, цена увеличилась с 870 до 1775 евро за тонну.

«Цена на керосин фактически удвоилась за короткий срок», — отмечают аналитики, указывая на сохраняющуюся восходящую тенденцию.

Эксперты предупреждают, что такая динамика неизбежно скажется на стоимости авиабилетов. Уже сейчас перевозчики корректируют свою работу, сокращая частоту рейсов и отказываясь от нерентабельных направлений.

«Все больше операторов прибегают к танкерингу — дозаправке в более дешевых аэропортах, чтобы избежать высоких расходов в Кишинёве», — говорится в сообщениях.

Отмечается, что отдельные авиакомпании, включая Turkish Airlines, минимизируют заправку в Кишинёве или полностью отказываются от неё.

Дополнительным фактором давления остаются обходные маршруты, связанные с войной в Украине, что увеличивает издержки перевозчиков. В то же время на рынке фиксируются признаки дефицита топлива в отдельных европейских аэропортах.

Сложности уже отражаются на отрасли: например, Scandinavian Airlines отменила сотни рейсов в марте и планирует дальнейшие сокращения в апреле.

Эксперты также обращают внимание на риски, связанные с ограниченной конкуренцией на рынке топлива, что может повлиять на стабильность авиаперевозок в аэропорту Кишинёва, уточняет gagauznewsmd.

Читайте также:

Молдавская примета — когда в стране все ужасно, самое время раздуть языковой скандал: У молдавских чиновников культ русофобии легко переплетается с обыкновенным хамством из подворотен.

Глава Совета по телерадиовещанию Лилиана Вицу, которую «тошнит до рвоты 9 мая от Дня Победы», подкинула бензинчику в костер национализма [видео] (далее…).

Без запасов, без альтернатив, без стратегии: «Молдова уже фиксирует самую стремительную динамику роста цен на дизель за последние четыре года, а власть до сих пор молчит».

Молдова вновь приближается к историческому антирекорду (далее…).

Энергетический кризис чудеса творит: Российский «Лукойл» вернули на рынок Молдовы, но есть условия.

Новые закупки возможны исключительно на местном рынке (далее…).

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше