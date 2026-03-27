Отстают от графика: готовность социальной деревни в Омске составляет всего 16%

Между тем объект должен быть сдан уже в декабре.

Источник: Комсомольская правда

В омском поселке Северный значительно отстает от графика строительство социальной деревни на территории Омского дома-интерната. Так называемая «социальная деревня» — это пять двухэтажных жилых корпусов. Они предназначены для получения обитателями дома-интерната навыков самостоятельного проживания и реабилитации. По планам объект должен быть сдан в декабре 2026 года.

Между тем прокурорская проверка выявила значительное отставание от графика — на объекте побывал прокурор города Омска Петр Щербина. Как сказано в сообщении прокуратуры, готовность объекта, до срока сдачи которого осталось чуть более полугода, составляет на сегодняшний день всего 16%.

В связи с отставанием от графика прокуратура внесла подрядчику представление о необходимости активизировать темпы работ, а заказчику — усилить производственный контроль.

Как ранее сообщала КП-Омск, в мае прошлого года подрядчиком по строительству социальной деревни стала компания «Капитал-Строй».