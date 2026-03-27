Отстают от графика: готовность социальной деревни в Омске составляет всего 16%

В омском поселке Северный значительно отстает от графика строительство социальной деревни на территории Омского дома-интерната. Так называемая «социальная деревня» — это пять двухэтажных жилых корпусов. Они предназначены для получения обитателями дома-интерната навыков самостоятельного проживания и реабилитации. По планам объект должен быть сдан в декабре 2026 года.