Житель Пермского края пытался скрыть авто от приставов, но всё равно лишился его

В городе Добрянка Пермского края мужчина попытался необычным способом избежать ареста своего автомобиля, однако его план быстро раскрыли судебные приставы. В итоге уже на следующий день он полностью погасил долг почти в 3 млн рублей.
По данным службы приставов, в отношении местного жителя велось исполнительное производство — он задолжал около 2,8 млн рублей. В рамках взыскания были заблокированы его счета и введён запрет на регистрационные действия с принадлежащим ему автомобилем BMW X5.
Необычная ситуация произошла, когда должник пришёл на приём к приставу, чтобы решить вопрос с разблокировкой банковской карты. В это время другой сотрудник осматривал территорию рядом со зданием и заметил автомобиль с теми же номерами, что числился за должником. При этом машина была уже не белой, а тёмно-зелёной.
Позже выяснилось, что владелец просто оклеил свой автомобиль плёнкой, рассчитывая таким образом скрыть его от ареста. Однако это не помогло: транспортное средство нашли, оформили акт ареста и отправили на эвакуаторе на хранение.
Потеря автомобиля вынудила мужчину быстро изменить решение — уже на следующий день он полностью выплатил задолженность. После этого деньги направят взыскателю, а машину вернут владельцу. Исполнительное производство будет завершено.