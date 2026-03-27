Сергей Майоров поддержал призыв Путина о введении квот на иностранное кино

25 марта президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре призвал ускорить введение квот на иностранное кино в российском кинопрокате. Путин отметил, что в некоторых странах этот вопрос жёстко регулируется.
«Ну, а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные. Ну и финансово не поддерживаем своего производителя. Я не говорю, что нужно что-то запрещать, но выстроить. У нас многие вещи фактически по тем или другим каналам поддерживаются, субсидируются, на самом-то деле, — ну что же мы будем субсидировать иностранную кинопродукцию», — цитирует президента ТАСС.
Лидер новосибирского Союза отцов Сергей Майоров в разговоре с корреспондентом Om1 Новосибирск поддержал позицию президента в этом вопросе.
«Безусловно, вопрос, поднятый президентом, лежит в плоскости национальной безопасности и культурного суверенитета. Владимир Путин абсолютно прав в том, что бесконтрольный поток зарубежного контента, особенно низкосортного, создаёт дисбаланс на внутреннем рынке», — сказал собеседник издания.
Глава новосибирских отцов пояснил в рамках вопроса о воспитании молодёжи, что введение системы квот это не запрет на знакомство с мировым искусством, а приоритизация собственного производства.
«На протяжении последних десятилетий западная индустрия сформировала мощнейший механизм “мягкой силы”, который работает на американские ценности, часто чуждые традиционным российским устоям», — сказал Сергей Майоров и добавил, что не все зарубежные фильмы «тупые и ненужные», однако если рассматривать основной массив голливудского кино-мейнстрима, то можно заметить в нём агрессивное навязывание культа потребления, насилия и нигилистическое отношение к традиционным институтам семьи и нашего Отечества.
Сергей Майоров привёл в качестве положительного примера список отечественных фильмов, которые, он считает, способны воспитать правильные качества патриотизма, уважения и трудолюбия среди молодёжи. В этот список вошли фильмы: «Александр Невский», «Баллада о солдате», а также фильмы Тарковского.
Спикер уточнил, что иностранные ленты не должны быть под запретом, но их нужно фильтровать.
«Введение квот позволит, наконец, “освободить полку” для наших режиссёров, даст возможность молодому зрителю видеть на экране знакомые реалии, героев, на которых хочется быть похожим, а не только супергероев из вымышленных вселенных. Это инвестиция в формирование здорового, самостоятельного мировоззрения подрастающего поколения», — резюмировал лидер новосибирского Союза отцов Сергей Майоров.