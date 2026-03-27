Туристов предупредили о риске травмирования на «Красноярских Столбах» из-за гололедицы

На территории «Красноярских Столбов» из-за весенних постоянных перепадов температур на маршрутах образовалась гололедица.

В национальном парке предупредили туристов, что на дорогах, тропах и деревянных настилах очень скользко. В связи с этим возможен риск падений и травмирования.

Чтобы снизить риск, необходимо соблюдать рекомендации:

во время прогулок по рекреационной зоне быть осторожными, не спешить, избегать резких движений, не держать руки в карманах, чтобы контролировать равновесие, постоянно смотреть под ноги; выбирать одежду с усиленной защитой, а обувь с нескользящей подошвой (протекторами), использовать антигололедные накладки на обувь (ледоступы) и палки для скандинавской ходьбы; по возможности, избегать посещения опасных троп, обходить скользкие участки по снегу; на проезжей части быть особенно внимательны, держаться обочины, уступать место служебному и спецтранспорту; не оставлять детей без присмотра; не пользоваться на дороге и тропах снегокатами, санками, ледянками.

Также красноярцам напомнили, что Лалетинская дорога на Центральном входе, от улицы Свердловской до Нарыма, проходит по дороге общего пользования.

