Туристов предупредили о риске травмирования на «Красноярских Столбах» из-за гололедицы

во время прогулок по рекреационной зоне быть осторожными, не спешить, избегать резких движений, не держать руки в карманах, чтобы контролировать равновесие, постоянно смотреть под ноги; выбирать одежду с усиленной защитой, а обувь с нескользящей подошвой (протекторами), использовать антигололедные накладки на обувь (ледоступы) и палки для скандинавской ходьбы; по возможности, избегать посещения опасных троп, обходить скользкие участки по снегу; на проезжей части быть особенно внимательны, держаться обочины, уступать место служебному и спецтранспорту; не оставлять детей без присмотра; не пользоваться на дороге и тропах снегокатами, санками, ледянками.