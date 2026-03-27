В МЧС уведомили о лесопожарной обстановке на территории Омской области

Как сообщили в МЧС, в прошлом году первые ландшафтные пожары зарегистрировали 26 марта, лесные — 6 апреля. Всего за сезон произошло 39 лесных пожаров. Основные причины — неконтролируемые сельскохозяйственные палы и нарушение правил пожарной безопасности. Больше всего природных пожаров случилось в Омском и Называевском районах.
По данным космического мониторинга, в 2025 году на территории области зарегистрировали 1415 термических точек — почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Большая часть из них находилась в 5 километрах от населенных пунктов.
В 2026 году, по прогнозу, первые термические аномалии ожидаются в первой декаде апреля. Пик горимости лесов придется на май — июнь. В июле — августе прогнозируется снижение количества пожаров, но в сентябре возможен новый подъем.
Наибольшую опасность представляют 20 муниципальных районов, включая Омский, Исилькульский, Русско-Полянский, Черлакский и другие. Высок риск перехода огня на населенные пункты, объекты энергетики и нефтегазопроводы. Также возможны трансграничные пожары из Казахстана — в зоне риска 9 приграничных районов.
Ранее мы сообщали, что Главное управление лесного хозяйства Омской области объявило о начале подготовки к пожароопасному сезону 2026 года. Ведомство готовит спецтехнику, на закупку которой направили 17,8 миллиона рублей из федерального бюджета.