Задержание депутата Соломона Апояна опровергли в ЗСНО

В ЗСНО опровергли слухи о задержании депутата Соломона Апояна. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания.
Нижегородские СМИ распространили информацию о задержании главврача центра по профилактике и борьбе со СПИДом и депутата ЗСНО Апояна. Сообщалось, что его задержали по подозрению во взятке.
Однако, по данным nn.aif.ru, Апояна видели на заседании ЗСНО 27 марта. В последствии представители ЗСНО официально опровергли информацию о задержании.
Ранее арест завотделением нижегородской больницы № 33 суд продлил до июня.