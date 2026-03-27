В аэропорту Казани рассказали о причине утренних задержек авиарейсов

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в ночь на 27 марта в районе аэропорта «Казань» видимость была менее чем 300 метров. В связи с этим командиры экипажей приняли решение направить ряд рейсов, следовавших из Санкт-Петербурга, Хургады, Краснодара и Екатеринбурга, на запасные аэродромы в Бегишево и Самару. В результате возникли задержки ряда рейсов из Казани.