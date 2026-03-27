У специалистов лесной отрасли Красноярского края на вооружении 99 БПЛА

Для поиска виновных в возникновении лесных пожаров в Красноярском крае используют дроны и камеры видеонаблюдения. Специалисты лесной отрасли располагают 99 беспилотниками, задействованными в патрулировании территории, включая труднодоступные районы. БПЛА используют для быстрого обнаружения нарушений, сбора доказательств и дальнейшего привлечения к ответственности. Кроме того, установлено 170 высокочувствительных видеокамер на вышках мобильной связи, позволяющих своевременно выявлять пожары на начальной стадии, четко фиксируя место происшествия. Применение передовых технических решений позволяет эффективно находить тех, кто причастен к возникновению возгораний. Ситуация с лесными пожарами в регионе будет находиться под постоянным круглосуточным контролем. В этой связи организована комплексная система мониторинга, включающая получение данных со спутников, авиапатрулирование, наземный осмотр территорий, применение дронов и видеонаблюдение. Весной подавляющее число возгораний в лесу происходит по причине человеческой небрежности. Работники лесного хозяйства призывают жителей региона крайне внимательно обращаться с огнем и неукоснительно придерживаться противопожарных норм в лесополосах. Строго воспрещается пал сухой растительности и разведение огня вне специально оборудованных мест. За нарушение виновников ожидают крупные штрафные санкции: граждане рискуют получить штраф до 60 тысяч рублей, должностные лица — до 110 тысяч рублей, юридические лица — вплоть до 2 миллионов рублей. Наряду с денежными взысканиями, правонарушители обязаны компенсировать нанесенный пожаром ущерб и покрыть расходы на ликвидацию очага возгорания.