На трассе «Каспий» в Воронежской области задержали 20 овец без бирок и документов

Животных незаконно перевозили из Волгоградской области в Тамбовскую.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 26 марта, на федеральной автодороге Р-22 «Каспий» в Воронежской области пресечена попытка перевозки крупной партии животных с грубыми нарушениями ветеринарного законодательства.

В ходе совместного рейда сотрудники управления Россельхознадзора, инспекторы ДПС и специалисты управления ветеринарии остановили легковой автомобиль «Жигули» с прицепом. В прицепе транспортного средства находились 20 овец.

Как установили проверяющие, перевозка осуществлялась без сопроводительных документов. Кроме того, животные не были идентифицированы — на них отсутствовали необходимые учетные бирки. Выяснилось, что овец везли с территории Волгоградской области в Тамбовскую область.

В отношении перевозчика возбуждено административное производство. Животных принято решение вернуть в Волгоградскую область. Информация о выявленном нарушении направлена в местное управление Россельхознадзора для принятия дальнейших мер.