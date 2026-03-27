В Красноярске молодой водитель без прав устроил погоню и врезался в столб

В Красноярске 19-летний водитель без прав устроил погоню с полицейскими и врезался в столб. В краевой Госавтоинспекции уточнили, что все произошло ночью 26 марта на улице Калинина.
Тогда экипаж заметил «Ладу», которая двигалась с высокой скоростью. Молодой человек за рулем легковушки проигнорировал требование сотрудников остановиться и прибавил газ. Однако около дома № 35 нарушитель съехал с дороги и врезался в столб. К счастью, никто не пострадал.
Полицейские выяснили, что лихач никогда не обучался в автошколе. Кроме того, у него имелись признаки опьянения, но проходить освидетельствование он отказался.
На нарушителя составили административный протокол — сейчас ему грозит арест до 15 суток. Кроме того, горожанина оштрафовали на 16 тысяч рублей за нарушения ПДД.