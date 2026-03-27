В Севастополе ищут 12-летнего ангорского кота, пропавшего после ЧП в многоэтажке

В Севастополе люди, потерявшие жилье после взрыва в многоэтажке, несмотря на все свои беды, не забывают о домашних питомцах. Так, хозяева ищут 12-летнего ангорского кота, который пропал после ЧП. Историю рассказали наши коллеги из «КП — Крым».
Взрыв на улице Павла Корчагина прогремел ночью 24 марта. Погибли два человека, еще 12 пострадали. Во время ЧП и обрушения конструкций перепуганные животные разбежались. У хозяев не было времени на поиски — нужно было срочно покидать квартиры.
Спустя несколько дней стали появляться объявления о пропаже. Нашлись серый британский кот и рыжий мейн-кун по кличке Зевс. Он пережил взрыв, забившись под ванну. Кот не пострадал, только испугался. Ветеринары прописали ему успокоительное и поставили капельницы — три дня он провел без воды.
Но не всем удалось воссоединиться с питомцами. Хозяин белоснежного ангорского кота по кличке Боня до сих пор не знает, где его любимец.
— Когда все рвануло, мы даже не поняли, куда он делся. Кинулись, а его нет. Когда нас пустили в квартиру, мы искали везде. Смотрели и под ванной. Но так его и не нашли, — рассказал хозяин питомца Алексей.
Коту 12 лет. Он отлично знает свое имя и откликается. Хозяева надеются, что Боня, как и Зевс, забился в какое-то укрытие и ждет помощи. Возможно, он бродит по улице.
Несколько жильцов, которые пока не могут вернуться в свои квартиры, размещены в городском общежитии. В городе начали восстанавливать поврежденные дома. Следственный комитет расследует уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение и хранение взрывного устройства».
