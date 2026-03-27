В Екатеринбурге сквер на улице Карла Либкнехта получил имя генерала Устинова

В Екатеринбурге сквер на улице Карла Либкнехта, расположенный напротив Свердловской филармонии, получил имя генерала Ивана Устинова. Соответствующее решение приняла комиссия по топонимике, во главе которой стоит замглавы города Рустам Галямов.
— Сквер генерала Устинова — особо охраняемая природная территория местного значения в Екатеринбурге и памятник ландшафтной архитектуры. Здесь растет 90 деревьев 11 видов (в основном — яблоня ягодная сортовая), кустарники и 22 вида дикорастущих травянистых растений, — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Кроме того, на центральной оси аллеи на территории сквера установят бюст советского военного контрразведчика.
Иван Устинов родился на Урале, участвовал в Великой Отечественной войне. За свою службу был удостоен множества наград: трех орденов Красной Звезды и двух — Красного Знамени, а также Отечественной войны I степени и Почета. Кроме того, он получил 17 различных наград иностранных государств.