В Красноярском крае выявлен картельный сговор на рынке охранных услуг соцобъектов

В Красноярском крае выявлен картельный сговор на рынке охранных услуг социальных объектов.
По информации пресс-службы прокуратуры региона, проверка установила, что участие ряда частных охранных организаций в закупках носило лишь видимый характер конкуренции.
«Начиная с 2020 года и в течение 6 лет, группа аффилированных компаний действовала как единая система. Формально — разные юридические лица, фактически — общий центр управления. Заявки на участие в торгах на право заключения контрактов направлялись с одних IP-адресов, использовались общие электронные подписи, единые контакты и адрес в Красноярске. Ключевые решения — от выбора “победителя” до модели поведения на торгах — принимались централизованно», — рассказали в краевом надзорном ведомстве.
На аукционах участники распределяли между собой роли: одни создавали видимость конкуренции, другие обеспечивали победу. В отсутствие сторонних заявок цена практически не снижалась. Добросовестных участников вытесняли с помощью демпинга, вплоть до 99% от начальной стоимости контракта, что фактически вытесняло реальных конкурентов.
Результатом сговора стали 433 государственных и муниципальных контракта и доход на сумму более 427 млн рублей.
Организации, допущенные к охране медицинских, образовательных и социальных учреждений, нередко работали с грубыми нарушениями. Это создало прямую угрозу жизни и здоровью граждан.
Признаки картельного сговора были установлены в ходе совместной проверки прокуратуры, Красноярского УФАС и регионального управления ФСБ.
По данному факту возбуждено уголовное дело об ограничении конкуренции в особо крупном размере, совершенное группой лиц (пп. «б», «г» ч. 3 ст. 178 УК РФ). Расследование находится на личном контроле прокурора края.
