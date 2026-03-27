На Дону заговорили о штрафах за шумный ремонт днём

Сейчас законодательством установлена административная ответственность за нарушение тишины в ночной период: в рабочие дни — с 23:00 до 07:00, а в выходные и нерабочие праздничные дни — с 23:00 до 08:00. При этом привлечение к ответственности возможно не только ночью, но и днём, если громкие звуки нарушают покой окружающих. Кроме того, рассматривается ещё один из ключевых вопросов — введение ответственности за ремонтные работы днём. Несколько лет назад на сайте донского парламента опрос почти 10 тыс. человек показал равное разделение мнений: 50% «за» ограничения, 50% — «против».