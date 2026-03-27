Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пестравке Самарской области прошел информационный день для пенсионеров

Источник: Национальные проекты России

Информационный день для пенсионеров состоялся 5 марта в кадровом центре Пестравского района Самарской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в районной администрации.

Гости узнали о полном спектре услуг центров занятости — от подбора подходящих вакансий до профессионального переобучения, а также о возможности зарегистрироваться и подключиться к Цифровому ID в МАХ. Кроме того, слушатели задавали вопросы о льготах, поддержке при трудоустройстве и возможности начать свое дело.

«Этот день стал не просто информационным событием — он превратился во встречу поколений, в пространство, где опыт встречается с инновациями, а уважение — с возможностями. Для многих участников это стало первым шагом к тому, чтобы не просто ждать пенсии, а продолжать жить с целью — учиться, работать, помогать, включаться», — подчеркнула руководитель территориального центра занятости населения Пестравского района Людмила Нестеренко.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.