В Пестравке Самарской области прошел информационный день для пенсионеров

Информационный день для пенсионеров состоялся 5 марта в кадровом центре Пестравского района Самарской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в районной администрации.
Гости узнали о полном спектре услуг центров занятости — от подбора подходящих вакансий до профессионального переобучения, а также о возможности зарегистрироваться и подключиться к Цифровому ID в МАХ. Кроме того, слушатели задавали вопросы о льготах, поддержке при трудоустройстве и возможности начать свое дело.
«Этот день стал не просто информационным событием — он превратился во встречу поколений, в пространство, где опыт встречается с инновациями, а уважение — с возможностями. Для многих участников это стало первым шагом к тому, чтобы не просто ждать пенсии, а продолжать жить с целью — учиться, работать, помогать, включаться», — подчеркнула руководитель территориального центра занятости населения Пестравского района Людмила Нестеренко.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.