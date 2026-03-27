Telegraph: Россия и Иран «угрожают» давно затонувшему американскому кораблю

В статье говорится, что в прошлом году Британия ввела бесполетную зону над затонувшим кораблем из-за опасений, что недружественные государства могут атаковать его. Telegraph пишет, что один их российских экспертов, выступая в октябре на государственном телевидении, якобы призвал нанести удар по этому судну.
Он может разрушить защитные сооружения от наводнений в Северном Кенте и Южном Эссексе (двух графствах) и вызвать их быстрое затопление, причем высота цунами может достигнуть пяти метров. В этом случае также будет затоплен крупнейший британский терминал сжиженного природного газа на острове Грейн. Непосредственная угроза может возникнуть и для судоходных путей, ведущих в порт Медуэй, так как судно находится всего в нескольких сотнях метров от них.
На борту корабля, как уточняет издание, имеется впечатляющий арсенал взрывчатых веществ: фугасные бомбы общего назначения, осколочные бомбы, предназначенные для рассеивания шрапнели на большие площади, и зажигательные устройства, включая бомбы с белым фосфором. По оценкам, на судне остались тысячи бомб весом от 225 до 450 килограммов, а также кассетные боеприпасы с несколькими суббоеприпасами.
В прошлом году британское правительство опубликовало доклад, в котором говорится о «значительном» ухудшении состояния затонувшего корабля. Telegraph уточняет, что во время спасательных работ половину боеприпасов удалось извлечь, но, когда судно начало затапливать через трещину в корпусе, работы были прерваны. Сейчас на борту Richard Montgomery остается 1400 тонн взрывчатых веществ.