Telegraph: Россия и Иран «угрожают» давно затонувшему американскому кораблю

В 1944 году американское грузовое судно SS Richard Montgomery класса Liberty везло союзникам во французскую Нормандию тонны боеприпасов, но из-за шторма село на мель в британской Темзе. Теперь оно стало «легкой добычей» для российских и иранских беспилотников, утверждает британская газета The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что в прошлом году Британия ввела бесполетную зону над затонувшим кораблем из-за опасений, что недружественные государства могут атаковать его. Telegraph пишет, что один их российских экспертов, выступая в октябре на государственном телевидении, якобы призвал нанести удар по этому судну.

По оценкам британских властей, взрыв на затонувшем транспорте может привести к «массовым разрушениям и гибели людей».

Он может разрушить защитные сооружения от наводнений в Северном Кенте и Южном Эссексе (двух графствах) и вызвать их быстрое затопление, причем высота цунами может достигнуть пяти метров. В этом случае также будет затоплен крупнейший британский терминал сжиженного природного газа на острове Грейн. Непосредственная угроза может возникнуть и для судоходных путей, ведущих в порт Медуэй, так как судно находится всего в нескольких сотнях метров от них.

В Британии опасаются, что беспилотники могут обрушить хрупкие мачты Richard Montgomery, которые зловеще торчат над поверхностью Темзы, на его взрывоопасный груз.

На борту корабля, как уточняет издание, имеется впечатляющий арсенал взрывчатых веществ: фугасные бомбы общего назначения, осколочные бомбы, предназначенные для рассеивания шрапнели на большие площади, и зажигательные устройства, включая бомбы с белым фосфором. По оценкам, на судне остались тысячи бомб весом от 225 до 450 килограммов, а также кассетные боеприпасы с несколькими суббоеприпасами.

В прошлом году британское правительство опубликовало доклад, в котором говорится о «значительном» ухудшении состояния затонувшего корабля. Telegraph уточняет, что во время спасательных работ половину боеприпасов удалось извлечь, но, когда судно начало затапливать через трещину в корпусе, работы были прерваны. Сейчас на борту Richard Montgomery остается 1400 тонн взрывчатых веществ.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше