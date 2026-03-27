«Задуматься и посмеяться, задуматься и поплакать»: 10 цитат русских писателей и режиссёров про театр

В пятницу, 27 марта, в России отмечают День театра. Это праздник не только для тех, кто работает на сцене, но и для всех любителей искусства. «Клопс» вспомнил, что говорили о театре знаменитые русские писатели, поэты и режиссёры.
Виссарион Белинский.
«Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим театр? Затем, что он освежает нашу душу, завядшую, заплесневелую от сухой и скучной прозы жизни, мощными и разнообразными впечатлениями, затем, что он волнует нашу застоявшуюся кровь неземными муками, неземными радостями и открывает нам новый, преображенный и дивный мир страстей и жизни!».
Александр Пушкин.
«Довольно будет, если скажу, что невозможно ценить таланты наших актёров по шумным одобрениям нашей публики».
Антон Чехов.
«Искусство, особенно сцена — это область, где нельзя ходить не спотыкаясь».
Михаил Булгаков.
«Просто вы не знаете, что такое театр. Бывают сложные машины на свете, но театр сложнее всего».
Константин Станиславский.
«Актёр должен научиться трудное сделать привычным, привычное лёгким и лёгкое прекрасным».
Георгий Товстоногов.
«Театр — это добровольная диктатура».
Владимир Маяковский.
«Ставь прожектора, чтоб рампа не померкла. Крути, чтобы действие мчало, а не текло. Театр — не отображающее зеркало, а — увеличивающее стекло».
Всеволод Мейерхольд.
«Люди, невежественные в поэзии, спрашивают обыкновенно: что в стихотворении сказано? Ничего в нём не сказано! Ибо стихотворение просто существует так, как оно существует без отношения к своему содержанию, в силу присущей ему художественной формы. Так же с театром».
Владимир Высоцкий.
"Учёные, конечно, не наврали.
Но ведь страна искусств — страна чудес,
Развитье здесь идёт не по спирали,
А вкривь и вкось, вразрез, наперерез".
Марк Захаров.
«В русском театре недостаточно одного только ума, недостаточно одного только смеха, недостаточно одних только слёз. Русский театр мечтал обо всём сразу. Задуматься и посмеяться, задуматься и поплакать».