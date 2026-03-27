Следком проверяет состояние мемориала на Гвардейском проспекте в Калининграде

Доложить о результатах проверки попросил глава СКР Александр Бастрыкин.

Глава СКР Александр Бастрыкин ждет доклад о результатах организованной проверки по информации о ненадлежащем содержании мемориала в Калининграде. Речь идет о памятнике 1200 воинам 11-й гвардейской армии, погибшим при штурме Кенигсберга. Ранее в Сети появилась информация о том, что фрагменты мемориала и плитка разрушаются, а надписи на памятнике плохо читаются.

По данным пресс-службы СКР, председатель Следкома ждет информации от региональных коллег о принятом решении.

Дело на контроле в центральном аппарате ведомства.