Следком проверяет состояние мемориала на Гвардейском проспекте в Калининграде

Глава СКР Александр Бастрыкин ждет доклад о результатах организованной проверки по информации о ненадлежащем содержании мемориала в Калининграде. Речь идет о памятнике 1200 воинам 11-й гвардейской армии, погибшим при штурме Кенигсберга. Ранее в Сети появилась информация о том, что фрагменты мемориала и плитка разрушаются, а надписи на памятнике плохо читаются.