Жительница Воронежа выманивала деньги, обещая снять «сглаз»

Ранее женщина находилась в международном розыске. Ее задержали в Воронеже.
Полиция ищет людей, которые могли пострадать от 34-летней жительницы Воронежа. На текущий момент установлено, что она выманила деньги у двух девушек, «выявив у них сглаз». Под предлогом проведения магических обрядов, она завладела 27 тысячами рублей.
Правоохранительные органы считают, что число пострадавших может быть существенно выше. В связи с этим, всех, кто находится в числе жертв противоправных действий, убедительно просят в срочном порядке связаться с дежурной частью УМВД по указанным номерам телефонов: 269−63−02, 269−64−02 или 8−999−435−31−15.