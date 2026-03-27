Чем отличается авиационная опасность от беспилотной и ракетной?

В Волгоградской области 27 марта впервые с начала спецоперации на Украине объявили авиационную опасность.
Уведомление поступило жителям региона через систему РСЧС. Волгоградцев предупредили, чтобы они не подходили к окнам и избегали открытых участков улиц. Для связи в случае необходимости работает единый номер экстренных служб 112.
Авиационная опасность объявляется, когда существует риск атаки пилотируемых воздушных судов — самолетов или вертолетов, сообщают власти города Кизилюрт. Жителей предупреждают, когда в небе обнаружена вражеская авиация, которая может нанести удар ракетами.
О беспилотной опасности предупреждают, когда приближаются беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Предупреждения поступают на телефоны волгоградцев уже в тот момент, когда БПЛА только приближаются к территории региона.
Ракетную опасность в Волгоградской области объявляли 4 марта. Она связана с непосредственной угрозой ракетного обстрела или авиаудара по населенному пункту. Ракеты движутся с огромной скоростью и времени, чтобы приготовиться к их атаке, остается буквально нескольких минут.
Жителям региона в этом случае советуют укрыться в убежище или помещении без окон. Тем, кто находится на улице, рекомендуется дойти до ближайшего здания или подземного перехода, где можно укрыться.
Ракетную опасность оценивают как одну из самых серьезных угроз.