Нижегородское правительство намерено возрождать заброшенные села и деревни

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове заявил о планах по возрождению заброшенных сел и деревень.
В ходе обсуждения Игорь Комаров отметил, что Приволжский федеральный округ — лидер в России по количеству сельского населения. В деревнях и селах проживают 7,8 млн человек, или 21,5% от общего числа сельских жителей страны.
Глеб Никитин отметил, что для решения демографических задач необходимо повышать доступность услуг и качество жизни на селе.
«Сейчас мы прорабатываем вопрос настройки системы именно на сельские территории. Основная наша задумка — оживлять покинутые населенные пункты, которые находятся вблизи районных центров, обеспеченных социальной инфраструктурой», — сказал глава региона.
В таких населенных пунктах нижегородские власти планируют предлагать жилье в рамках демографической программы либо предоставлять земельные участки ветеранам СВО.
Напомним, четыре населенных пункта исчезнут с карты Нижегородской области.