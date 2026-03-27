Стало известно, когда с омских рек сойдёт лёд

Как сообщила редакции omsk.aif.ru начальник Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко, на юге региона Иртыш начнет освобождаться ото льда 9 апреля. В районе Черлака — это самая ранняя точка. На севере, у Усть-Ишима, ледоход ожидается 16 апреля. Допустимая погрешность прогноза — до четырех дней. Учитывая установившуюся теплую погоду, процессы могут пойти даже быстрее. Вскрытие рек начнется в первой декаде апреля.