Стало известно, когда с омских рек сойдёт лёд

В Обь-Иртышском УГМС составили прогноз вскрытия рек в Омской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщила редакции omsk.aif.ru начальник Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко, на юге региона Иртыш начнет освобождаться ото льда 9 апреля. В районе Черлака — это самая ранняя точка. На севере, у Усть-Ишима, ледоход ожидается 16 апреля. Допустимая погрешность прогноза — до четырех дней. Учитывая установившуюся теплую погоду, процессы могут пойти даже быстрее. Вскрытие рек начнется в первой декаде апреля.

Ранее мы сообщали, что, по прогнозам синоптиков, весеннее половодье в Омской области ожидается в пределах нормы. Однако превышение уровней воды прогнозируется на реках Тара, Уй, Омь и Ишим.