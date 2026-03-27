Красноярский ансамбль танца Сибири выступил в Кремле с аншлагом

В зале присутствовали ветераны ансамбля, те, кто ещё работал с самим Михаилом Годенко. Главный балетмейстер коллектива, народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак, пришедшая в труппу в 1966 году, назвала выступление в Кремле особым экзаменом: «Эта сцена требует масштаба и энергетики, чтобы передать мощь сибирского характера. Мы везём в Москву живую легенду, где искренность и размах покоряют сердца», — отметила она.