Красноярский ансамбль танца Сибири выступил в Кремле с аншлагом

Красноярский академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко отпраздновал 65-летие на главной сцене страны. Концерт в Государственном Кремлёвском дворце собрал около четырёх тысяч зрителей.
Юбилейную программу «Сибирь моя» открыла одноимённая хореографическая сюита. Дальше культовые номера: хороводы «У колодца» и «Вечерний звон», казачий пляс «Красный яр». На сцене также показали бережно восстановленные из золотого фонда коллектива танцы «Валенки» и «Вдоль по Питерской».
В зале присутствовали ветераны ансамбля, те, кто ещё работал с самим Михаилом Годенко. Главный балетмейстер коллектива, народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак, пришедшая в труппу в 1966 году, назвала выступление в Кремле особым экзаменом: «Эта сцена требует масштаба и энергетики, чтобы передать мощь сибирского характера. Мы везём в Москву живую легенду, где искренность и размах покоряют сердца», — отметила она.
Красноярцы не впервые покоряют столицу. В 2022‑м ансамбль уже показывал «Сибирь мою» вместе с Красноярским филармоническим русским оркестром — тогда программа была приурочена к 200‑летию Енисейской губернии. Следом были выступления на Всероссийском фестивале народного танца и программа «Вместе мы — Россия!», а в прошлом году, к 90‑летию края, сибиряки привозили в Москву «В вихре танца».
Напомним, коллектив носит имя Михаила Годенко с 1991 года. При нём ансамбль обрёл узнаваемый стиль и мировую славу. Сегодня это академический коллектив и особо ценный объект культурного наследия Красноярского края. В 2021‑м артисты получили благодарность президента России.