Ильсур Метшин рассмотрел проекты реновации полуострова Локомотив

Вторая рассматриваемая территория — от Волги до пересечения двух улиц. На сегодня там сохранилась лестница с обелисками, которая практически не используется, так как основной въезд на полуостров теперь осуществляется с улицы протопопа Аввакума. На этом участке предлагается создать «парадный вход» для яхт-клуба. Встречающим объектом яхт-клуба станет павильон — «Капитания», в котором разместятся федерация судомодельного спорта с мастерскими и администрация яхт-клуба. Предусматривается выделение акватории для судомоделистов с оборудованными зрительными местами. Для комфорта занимающихся место подобрано с наименьшей волной.