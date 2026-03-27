Ильсур Метшин рассмотрел проекты реновации полуострова Локомотив

Мэр Казани Ильсур Метшин в рамках реализации концепции «Казань — город на воде» провел совещание по реновации территории на полуострове Локомотив. Были рассмотрены предложения от инвестора — Казанского завода малотоннажной химии. Его владелец Ринат Арсланов предложил трансформацию двух участков на полуострове — парусной школы «Авиатор» и территории на углу улиц Альфреда Халикова и протопопа Аввакума.
На первом участке — на территории детской парусной школы «Авиатор» — предлагается строительство современного здания тренировочной базы. Она включает в себя учебные классы для школы, тренерские, раздевалки, сушилки, мастерскую по ремонту спортинвентаря, эллинг хранения для спортивных яхт.
Территорию спортшколы можно было бы разделить на зону хранения яхт, зону отдыха с возможностью организации кемпинга при проведении региональных соревнований и зону спортивных тренажеров с универсальной спортивной площадкой. Входная группа для учеников школы предполагается с восточной стороны участка вдоль фасада исторического здания «Прилуцкий молельный дом», где было предложено установить входной павильон службы безопасности и контроля доступа.
Для обеспечения безопасного и удобного спуска к тренировочной акватории предлагается устройство спортивного слипа с небольшой огороженной территорией на северной береговой линии.
Обновление инфраструктуры спортшколы повысит уровень подготовки юных спортсменов.
Вторая рассматриваемая территория — от Волги до пересечения двух улиц. На сегодня там сохранилась лестница с обелисками, которая практически не используется, так как основной въезд на полуостров теперь осуществляется с улицы протопопа Аввакума. На этом участке предлагается создать «парадный вход» для яхт-клуба. Встречающим объектом яхт-клуба станет павильон — «Капитания», в котором разместятся федерация судомодельного спорта с мастерскими и администрация яхт-клуба. Предусматривается выделение акватории для судомоделистов с оборудованными зрительными местами. Для комфорта занимающихся место подобрано с наименьшей волной.
В составе благоустройства территории предполагается обустройство спортивной зоны с тремя площадками для пляжного волейбола и площадки «воркаут».
Проект разделен на очереди с реализацией в несколько лет и предполагает вложения частных средств.
Ильсур Метшин одобрил представленные проекты.
В совещании также приняли участие руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.
Напомним, концепция «Казань — город на воде» по поручению Ильсура Метшина была разработана в 2023 году Институтом развития города. Она предусматривает благоустройстве новых прибрежных общественных пространств, создание новой городской инфраструктуры для частного маломерного флота на Волге и Казанке, а также развитие парусного, водомоторного спорта и судомоделирования. Институт разработал единые типовые решения для объектов водной инфраструктуры, которые облегчат жизнь бизнесу, планирующему развиваться в этой сфере. Будущие инвесторы смогут развивать территорию в рамках единой стратегии.