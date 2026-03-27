Более 507 га заброшенных сельхозземель ввели в оборот в Ростовской области

После проверок на Дону расчистили заброшенные сельхозугодья.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в сельскохозяйственный оборот ввели 507,3 га неиспользуемых земель. Эту работу провели с января по март 2026 года, сообщают в управлении Россельхознадзора.

За указанный период специалисты ведомства провели 175 надзорных мероприятий. Нарушения зафиксировали на землях общей площадью в 644,7 га. В основном нарекания вызывали случаи зарастания сельхозугодий сорняками и кустарниками.

Владельцам направили предостережения с требованием исправить ситуацию. В итоге работа дала результат — территории расчистили и обработали.

По состоянию на 25 марта 2026 года на Дону выдали больше 140 предостережений. Кроме того, собственников и арендаторов сельхозугодий более 200 раз проконсультировали по вопросам государственного земельного надзора.

